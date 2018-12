Twee kerstbaby's én nieuwjaarskindje in één gezin 26 december 2018

00u00 0

Papa Saher en z'n vrouw Abeer Aldabas uit Sint-Katelijne-Waver zijn op kerstdag voor de vierde keer ouders geworden. Dochter Joudi is 48 cm, weegt 2,780 kilo en werd om 12 uur geboren in het AZ Sint-Maarten in Mechelen. Opvallend is dat Joudi niet het enige kerstekindje is in het gezin. "Ze moet haar speciale verjaardag delen met haar oudere broer Amir Aldin (3)", vertellen Saher en Abeer. En alsof twee kerstekindjes niet bijzonder genoeg zijn, telt het gezin ook nog een nieuwjaarskind. In 2012 kwam Joudi's oudere broer Mohammed Ossame (6) ter wereld op 1 januari. Normaal gezien zou Joudi pas geboren worden midden januari. "Maar ze stelt het prima", klinkt het nog. Het gezin verhuisde in 2012 vanuit Syrië naar België. "We zijn moslims, maar in Syrië wordt Kerstmis ook gevierd", besluit Saher. "Voor ons is dit dus ook best bijzonder." (TVDZM)

Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Dit artikel krijg je cadeau Log je hieronder in en lees het volledige artikel gratis.

Meer zelfs, tot eind 2018 krijg je elke dag een HLN+ artikel cadeau! Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN