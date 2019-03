Twee keer PO 1-voetbal op maandag 19 maart 2019

00u00 0

Opvallend: voor het eerst wordt er in play-off 1 twee keer op maandag gespeeld. Dat bleek gisteren bij de bekendmaking van de kalender. De eerste keer is op 8 april (Club Brugge-Standard), de tweede keer op paasmaandag 22 april (Antwerp-Club Brugge). Beide dagen vallen in de paasvakantie. "We starten dit jaar een week vroeger dan de grote klassieke wielerwedstrijden", verklaart kalendermanager Nils Van Brantegem. "Normaal beginnen we in het weekend van de Ronde van Vlaanderen. Er is nu één weekend meer koers, wat alles moeilijker maakte. De bekerfinale van 1 mei die in het midden van de play-offs valt, is ook een nieuw element. Ach, we hebben geprobeerd om een sportief evenwicht te zoeken. In januari zijn we al begonnen met de voorbereidingen. Vorige week zijn we dan geland en moesten we enkel nog wachten op de wedstrijd tussen STVV en AA Gent. Iedereen heeft toegevingen moeten doen. De overheden stellen eisen, de rechtenhouders ook. Of we rekening houden met de wensen van de clubs? Neen, en dat is gemakkelijk. Iedereen tevreden stellen, lukt nu eenmaal niet. (grijnst) De klachten zullen misschien komen." (FDZ)

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen