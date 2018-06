Twee keer pech voor Piqueur 20 juni 2018

00u00 0

Gisteren was geen beste dag voor ex-Optima-topman Jeroen Piqueur. Hij moest twee keer in de rechtbank verschijnen en beet evenveel keer in het zand. Zo wees de rechter in Gent de procedure af waarmee hij zijn privévennootschap Imaco probeerde te beschermen tegen schuldeisers. Door die beslissing kunnen de persoonlijke bezittingen van Piqueur, waaronder zijn persoonlijke villa, een ander pand en zijn kunstcollectie, vlotter verkocht worden om zijn schulden af te lossen. De vraagprijs voor zijn woning zou rond de 1,9 miljoen euro schommelen. Afgelopen maandag werden al de villa's van zijn zoon Ruben en dochter Rebecca openbaar verkocht. Samen brachten die zo'n 1,565 miljoen euro op. Die prijs kan nog oplopen als er alsnog een hoger bod zou binnenkomen.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN