Twee keer gepakt: verkeerszondaars krijgen extra douanecontrole op parking rechtbank 30 januari 2018

Enkele hardleerse chauffeurs zijn gisteren in Veurne twee keer tegen de lamp gelopen. Voor ze in de politierechtbank boetes en/of rijverboden kregen opgelegd, werden ze buiten het gerechtsgebouw al door de douane tegengehouden om openstaande boetes te betalen. Het is de eerste keer dat zo'n actie plaatsvond, maar als het aan de douane ligt, is dit voor herhaling vatbaar. "Het parket mag ons altijd op de hoogte brengen, wij komen graag langs", klinkt het bij Financiën. "Boetes dienen betaald te worden en dit is een bijkomende manier om ze ook effectief te innen." In totaal werden de nummerplaten van 40 personen gescreend die voor de politierechter moesten verschijnen. Het parket had op voorhand berekend dat ze allemaal samen nog voor 215.000 euro aan openstaande boetes hadden staan. Twee van hen betaalden hun boete ter plekke (respectievelijk 1.509,64 en 2.179,98 euro), de anderen kregen een overschrijving mee of tekenden in op een afbetalingsplan. (JHM)

