Twee keer erger in Wallonië, vier keer erger in Brussel 14 december 2018

Vlaanderen hoort met 8% arme kinderen tot de best scorende regio's in Europa. In Wallonië gaat het echter om 22%, in Brussel zelfs om 29%. De nieuwe cijfers werden voorgesteld door oud-minister Frank Vandenbroucke. Hij doet nu onderzoek ten behoeve van een beter sociaal beleid. "We baseerden ons op 17 essentiële zaken", zegt hij. "Is er geld voor gezonde voeding? Is de woning voldoende verwarmd? Kan het kind deelnemen aan schooluitstappen? Wie minstens 3 van deze 17 elementen moet missen, groeit op in kansarmoede."

