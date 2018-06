Twee keer de Brusselse ring op... met de fiets 01 juni 2018

Het mooie zomerweer van de afgelopen dagen zet velen aan tot sporten. Ideaal om de fiets uit de garage te halen, maar daarmee begeef je je uiteraard best niet op de autosnelweg. Verschillende automobilisten waren gisterenavond rond 20 uur getuige van een man die de pechstrook van de Brusselse ring in Zellik had uitgekozen als fietspad. De federale wegpolitie Brabant kwam ter plaatse, maar kon de man niet vinden. Anderhalf uur later reed de fietser de snelweg opnieuw op en kon hij wel onderschept worden. De man werd meegenomen voor verhoor. Als er een proces-verbaal wordt opgesteld, gaat dit naar het parket en kan de man uiteindelijk voor de politierechtbank verschijnen. De politie was gisteravond ook gemachtigd om de fiets in beslag te nemen. Of dat ook gebeurde, is niet geweten. (TVP)

