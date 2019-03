Twee jongeren bestormen school met bommen en kruisboog: 10 doden 14 maart 2019

Bij een schietpartij in een school in Suzano, bij de Braziliaanse metropool São Paulo, zijn minstens tien mensen omgekomen. Twee gemaskerde jongemannen van 17 en 25 bestormden gewapend de school. Ze zouden minstens één vuurwapen, een kruisboog en verschillende zelfgemaakte bommen bij zich gehad hebben. Het duo, ex-leerlingen van de school, schoot vijf scholieren - vooral 15- en 16-jarigen - en twee medewerkers dood. Daarna beroofden ze zichzelf van het leven. Bij de schietpartij vielen ook vijftien gewonden. Voor ze de school binnenvielen, hadden de twee daders een auto gestolen bij een verhuurbedrijf, waar ze de eigenaar doodschoten. Hun motief is nog onduidelijk.

