Twee jonge vandalen beschadigen meer dan 40 auto's 21 januari 2019

Twee jonge vandalen hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag een spoor van vernieling getrokken in Antwerpen. De daders braken spiegels van auto's af, bekrasten de carrosserie en plooiden ruitenwissers om. Ze werden opgemerkt door een getuige, die de politie een heel goede beschrijving kon geven. Een patrouille rukte meteen uit en kon twee verdachten onderscheppen in Zwijndrecht. Aangezien de daders minderjarig zijn, zullen de ouders opdraaien voor de gepeperde factuur. De politie registreerde zaterdag al een veertigtal feiten tussen Linkeroever en Zwijndrecht, maar mogelijk zijn er nog meer slachtoffers. (PKM)