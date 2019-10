Exclusief voor abonnees Twee jaar werkloos? Verplicht op gemeenschapsdienst Werkgelegenheid 01 oktober 2019

00u00 0

120.000 extra jobs: dat is het streven van Jambon I voor deze legislatuur. Op die manier wil de nieuwe regering naar een werkzaamheidsgraad van 80% in Vlaanderen. Daarvoor komt er een 'jobbonus' voor de 'stille werkers' - "Wie 1.700 euro bruto per maand verdient, kan op die manier 600 euro per jaar extra krijgen", aldus Jambon. Ook brutolonen tot 2.500 euro per maand zullen voor een stuk van de nieuwe jobkorting kunnen genieten. De hoop van de nieuwe regering is dat werken dankzij de jobbonus interessanter zal worden dan leven van een uitkering.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis