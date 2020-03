Exclusief voor abonnees Twee jaar wachten op hogere uitkeringen en ambtenarenlonen 21 maart 2020

Het is minstens wachten tot 2022 vooraleer de sociale uitkeringen en de ambtenarenweddes opnieuw zullen stijgen. Dat blijkt uit nieuwe inflatievooruitzichten van het Federaal Planbureau. De spilindex werd in februari nog overschreden, waardoor de uitkeringen en ambtenarenweddes met 2% stegen. Maar het Planbureau gaat dit jaar uit van een inflatie van amper 0,5% en in 2021 van 1,2%. De Belgische economische groei werd geraamd op 0,4%. De cijfers dateren van 11 maart. Sindsdien heeft de coronacrisis de economie flink dooreengeschud. De kans is dan ook groot dat de inflatie nog lager zal uitvallen.