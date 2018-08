Twee jaar naar Lotto-Soudal Ewan 09 augustus 2018

Met de komst van Caleb Ewan zijn het post-Greipeltijdperk en de grote generatiewissel officieel een feit bij Lotto-Soudal. De 24-jarige Australiër (Mitchelton-Scott) tekende voor twee jaar. "Toen ik jong was, keek ik urenlang bewonderend naar de spurtzeges van Robbie McEwen", aldus Ewan. "Maar ik heb ook veel respect voor André Greipel. Voor wie hij is en wat hij heeft bereikt. Hopelijk kan ik nu, samen met met de ploeg, een nieuw en mooi hoofdstuk schrijven." Ewan omschrijft zichzelf als "een pure maar veelzijdige sprinter, die goed uit de voeten kan op een hellende aankomst en een lastige finale kan overleven." Volgens sportief manager Marc Sergeant is Ewan "een verstandige en aimabele jongen, die wel goed weet wat hij wil. Met ook Wellens en Benoot beschikken we nu over drie kopmannen voor verschillende types wedstrijden. Daar gaan we een zo sterk mogelijke ploeg rond bouwen." (JDK)

