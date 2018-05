Twee jaar na feiten zoekt politie 'scootermoordenaars' 23 mei 2018

Op de drukke Ninoofsesteenweg in Sint-Jans-Molenbeek werd twee jaar geleden een autobestuurder in koelen bloede doodgeschoten door twee gemaskerde mannen vanop een scooter. De zaak is nog steeds niet opgelost en de politie zoekt nu getuigen.

