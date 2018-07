Twee jaar na aanslagen: "Controles Zaventem zijn lachertje" 12 juli 2018

Ruim twee jaar na de terroristische aanslagen in ons land laten de veiligheidsmaatregelen op de luchthaven nog te wensen over. De controles op de invalsweg naar de luchthaven van Zaventem en op de busparking zijn "een lachertje", zo zegt een hoofdinspecteur van de luchthavenpolitie in een open brief in 'Knack'. Ook de toegezegde extra agenten en miljoenen voor nieuw materiaal zijn er niet gekomen. "Dat blijken loze beloftes." Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) bevestigt dat niet alle engagementen zijn nagekomen. "De budgetten zijn vrijgemaakt, maar we slagen er niet in ze uit te geven", zegt zijn woordvoerder. "Zo vinden we te weinig kandidaten en duren de procedures om agenten aan te nemen veel te lang. We doen ons uiterste best om er verandering in te brengen, maar dat vergt tijd."

