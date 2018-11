Twee jaar cel voor uitbater bordeel 16 november 2018

00u00 0

Een 51-jarige Nederlander is veroordeeld tot een celstraf van twee jaar en een boete van 42.000 euro voor georganiseerde prostitutie, mensenhandel en witwas. Verschillende slachtoffers getuigden hoe de vijftiger tussen 2011 en 2014 zijn prostituees in 'House of Pleasure' in Kinrooi met harde hand duidelijk maakte dat er geld moest worden verdiend. De meisjes werden vanuit het buitenland gehaald, moesten op zolder slapen op een matras op de grond en kregen een kastje om hun persoonlijke spullen op te bergen. Maar R. hield zelf een reservesleutel bij en regelmatig verdwenen er belangrijke zaken, zoals een paspoort.

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN