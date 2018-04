twee jaar cel voor man zonder rijbewijs 50 veroordelingen 25 april 2018

Een 36-jarige man uit Aarschot heeft in de Brugse politierechtbank twee jaar cel gekregen, omdat hij ondanks een rijverbod vorig jaar in Oostende toch rondreed. Het is al de 50ste veroordeling van de bestuurder. Op het strafblad van Mohamed A. staat intussen zowat elke inbreuk op de verkeerscode. Op 8 november zag de politie hem door de Duinenstraat rijden. De dertiger verklaarde dat hij op weg was naar de tandarts om een abces weg te halen. "Hij had ook de fiets kunnen nemen", oordeelde de rechter. Naast de celstraf legde hij hem vijf jaar rijverbod op en 8.000 euro boete. De wagen van de man, een VW Polo verklaarde hij verbeurd. (SDVO)