Twee jaar cel voor gauwdieven op Sportpaleis-shows Dimitri Vegas en Like Mike 03 januari 2019

Twee Italianen zijn door de rechter schuldig bevonden aan gauwdiefstallen tijdens optredens van Dimitri Vegas en Like Mike eind 2016 in het Sportpaleis. De 24-jarige Federico C. kreeg twee jaar met uitstel en zijn kompaan Youssef B., die verstek liet gaan, twee jaar effectief. De twee zouden destijds speciaal vanuit Turijn naar Antwerpen zijn gekomen om diefstallen te plegen. Op het concert van 17 december 2016 stalen ze enkele halskettingen. De politie vond die avond bij C. drie gestolen halssnoeren in zijn zakken. Een slachtoffer had ook Youssef B. aangeduid als dader. Tijdens de shows van Vegas en Mike werden nog meer diefstallen gepleegd nadat dieven er pepperspray in het rond hadden gespoten. Twee verdachten die toen van diefstal beschuldigd werden, zijn intussen buiten vervolging gesteld. (BJS)

