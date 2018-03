Twee jaar cel gevraagd voor bomgordel van koekjes 08 maart 2018

Het Brusselse parket heeft een celstraf van 2 jaar geëist tegen de man die in juni 2016 voor paniek had gezorgd toen hij met een valse bomgordel rondliep aan het winkelcentrum City 2 in Brussel. Hij verklaarde dat hij was ontvoerd en de dader hem een bomgordel had omgedaan die vanop afstand kon worden geactiveerd. De politie nam geen enkel risico en zette de hele buurt af. DOVO, de ontmijningsdienst van het leger, kwam erbij en stelde vast dat het ging om een valse bomgordel: hij was gevuld met zout en koekjes. Nu blijkt dat de man toen niet aan zijn proefstuk toe was. Enkele dagen na de aanslagen in Zaventem en Brussel had hij de politie gebeld met de mededeling dat hij 'de man met het hoedje' was en in Sint-Jans-Molenbeek een ontploffing zou veroorzaken. De man stond ook al gekend bij het parket omdat hij een resem klachten had verzonnen tegen een man die zogezegd geradicaliseerd was en hem wilde ontvoeren om te gaan strijden in Syrië. Uitspraak op 11 april. (WHW)

