Twee ijsberen tussen 2.019 sneeuwmannen 07 januari 2019

Op het jaarlijkse sneeuw- en ijsfestijn in de Chinese stad Harbin zijn 2.019 sneeuwmannen te bewonderen. Dat is één van de koudste plaatsen in het land. Het kwik zakt er geregeld tot meer dan dertig graden onder nul. Twee wandelaars die zich niet door de barre koude laten afschrikken, wagen zich op de dichtgevroren Songhua-rivier tussen de sneeuwpoppen. Er worden ook ijssculpturen gebouwd en er is een zwemwedstrijd voor wie een beetje ijs in het water niet schuwt.

