Twee goals na vier minuten: toch geen record 02 juli 2018

Denemarken en Kroatië scoorden elk één keer binnen de eerste vier minuten, maar dat is geen record. Op het WK in Brazilië scoorden Argentinië en Nigeria in een onderling duel ook elk binnen de 4 minuten. De goal van Mathias Jørgensen na 59 seconden is ook geen record. Op het WK 2014 in Brazilië scoorde de Amerikaan Clint Dempsey al na 29 seconden tegen Ghana. (RN)