Twee gewonden na ongeval op kruispunt Veurnestraat 05 mei 2020

Op het kruispunt van de Veurnestraat en de Noordhoekstraat in De Panne is gisterenmorgen rond 7.40 uur een ongeval gebeurd met twee betrokken voertuigen. De bestuurders zijn naar het ziekenhuis overgebracht met lichte verwondingen. Het gaat om een 49-jarige man uit De Panne en een 25-jarige man uit De Panne. De ene had pijn in de hals en de andere aan de voet. Wie precies in fout was, zal het onderzoek moeten uitwijzen. In elk geval zijn beide wagens, een Ford en een Mercedes, zwaar beschadigd. De voertuigen moesten getakeld worden. Ze stonden dwars over de weg wat voor enige verkeershinder zorgde. De brandweer zorgde voor signalisatie, terwijl de politie de nodige vaststellingen deed. (BBO)