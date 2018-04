Twee gewonden bij rellen in eerste provinciale 23 april 2018

00u00 0

Tientallen supporters zijn gisteren met elkaar op de vuist gegaan na de thuismatch van eersteprovincialer Racing Mechelen tegen KVV OG Vorselaar. Twee personen raakten daarbij gewond. Het is al maanden onrustig bij Racing. "De voetbalwet geldt niet in provinciale. Dat betekent dat we supporters met een stadionverbod niet kunnen weren", zegt voorzitter Koen Van Exem. "Ze mengen zich onder onze en bezoekende supporters." De club overweegt om de resterende wedstrijden achter gesloten deuren te spelen omdat ze de veiligheid niet langer kan garanderen. Het zou ernstige gevolgen hebben voor de financiën van de club. "Komen er geen juridische hulpmiddelen, dan kan dat game over zijn voor onze eerste ploeg." Enkele bestuursleden boden al hun ontslag aan. (WVK)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN