Twee gewonden bij aanrijding aan rood licht 19 november 2018

Op de N32 in Menen, ter hoogte van het kruispunt met de Moorselestraat, zijn zaterdagmorgen twee auto's tegen elkaar gebotst. Celine C. (29) uit Komen-Waasten stond rond 6.30 uur met haar Audi A1 aan de rode lichten te wachten. Haar auto werd op dat moment achteraan aangereden door Dylan P. (22) uit het Franse Tourcoing. Beide bestuurders werden met lichte verwondingen overgebracht naar het ziekenhuis. Daar bleek dat de jonge Fransman te veel had gedronken. De politie trok onmiddellijk zijn rijbewijs in. Beide auto's liepen zware schade op en moesten door een takeldienst weggehaald worden van het kruispunt. (AHK)