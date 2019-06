Exclusief voor abonnees Twee gevangenen krijgen op hun dak 20 juni 2019

00u00 0

In Oudenaarde hebben twee gedetineerden gisteravond voor ophef gezorgd door na de wandeling op het dak van de gevangenis te klimmen. Het is niet duidelijk wat hen dreef. Het Gevangeniswezen heeft het over een "intern dispuut".

