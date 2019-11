Exclusief voor abonnees Twee gevaarlijkste Belgische IS-vrouwen ontsnapt 09 november 2019

In Syrië blijken nu ook twee van de gevaarlijkste Belgische vrouwen uit een IS-gevangenenkamp ontkomen te zijn. De ontsnapping van Kaoutar Bioui (32) en Rahma Benmezian (31) zou al dateren van maanden geleden, maar raakte nu pas bekend. Volgens een eerder gevangengenomen Antwerpse IS'er zijn de twee getraind om aanslagen te plegen in het Westen en leerden ze onder meer met explosieven om te gaan. Goedingelichte bronnen zeggen ons dat de vrouwen vermoedelijk in Turkije verblijven, maar dat ze daar nog niet opgepakt zijn. President Erdogan wil maandag beginnen met het terugsturen van Europese IS'ers die wel al bij de kraag gevat zijn. (GVV)