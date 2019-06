Exclusief voor abonnees Twee geredde Thaise voetballertjes willen duiker worden 25 juni 2019

Twee van de jonge Thaise voetballers die een jaar geleden door duikers gered werden uit een ondergelopen grot, willen nu zelf duiker worden bij de marine. Dat zei de 15-jarige Prajak Sutham tijdens een persconferentie. Hij wil zijn land iets teruggeven door zelf in dienst te gaan. "Bovendien zien die officieren er heel cool uit", klonk het nog. Een Thais voetbalploegje van twaalf kinderen en hun trainer werden eind juni vorig jaar verrast door het stijgende water in een grot in het noorden van Thailand. De jongens konden pas na 17 dagen - en met veel hulp uit het buitenland - bevrijd worden. Bij die hachelijke reddingsoperatie kwam een duiker om het leven. Inmiddels hebben al meer dan 1,3 miljoen toeristen de grot bezocht.

