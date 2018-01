Twee Franse agenten in elkaar geslagen 00u00 0

In een voorstad van Parijs zijn tijdens de oudejaarsnacht twee agenten aangevallen. De politieman en -vrouw waren opgeroepen voor een zware ruzie op een privéfeestje in Champginy-sur-Marne. Daar aangekomen werden ze in elkaar geslagen. Ze liepen allebei verwondingen op in het gezicht. Op beelden op de sociale media is te zien hoe een menigte rond en op een omgekeerde auto staat. Een ander filmpje toont hoe de agente geschopt wordt. "Een laffe en criminele lynchpartij", aldus president Emmanuel Macron.