Twee duikers vermist voor kust van Nieuwpoort 16 september 2019

Voor de kust van Nieuwpoort zijn gistermiddag twee sportduikers verdwenen nadat ze gingen duiken naar een scheepswrak vlak over de grens met de Franse wateren. De andere bemanningsleden van de boot sloegen alarm bij het Maritiem Reddings- en Coördinatiecentrum in Oostende, waarna meteen een grote zoekactie werd opgezet. Verscheidene reddingsboten, de NH-90 reddingshelikopter en duikers zochten naar de vermiste man en vrouw, maar dat had gisteravond laat nog niets opgeleverd.

