Twee doden bij treincrash Italië 25 mei 2018

Bij een treinongeval in de buurt van de Noord-Italiaanse stad Turijn zijn in de nacht van woensdag op donderdag minstens twee mensen om het leven gekomen. Twintig anderen raakten gewond, één slachtoffer verkeert nog in kritieke toestand. De trein botste rond 23.20 uur met een vrachtwagen aan een spoorwegovergang. De motorwagen en twee rijtuigen raakten daarbij ontspoord. De treinbestuurder was op slag dood, terwijl een zwaargewonde passagier overleed op weg naar het ziekenhuis. De chauffeur van de vrachtwagen zou ongedeerd zijn. De oorzaak van de ramp is nog onduidelijk. Volgens de Italiaanse spoorwegmaatschappij RFI werkte de spoorwegovergang naar behoren.