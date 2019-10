Exclusief voor abonnees Twee doden bij schietpartij op Texaanse fuif 28 oktober 2019

Op een studentenfuif van de Texas A&M University in het stadje Greenville zijn bij een schietpartij twee personen om het leven gekomen en veertien anderen gewond geraakt. Van de gewonden liepen er twaalf schotwonden op, twee anderen raakten gewond toen ze tijdens hun vlucht door een raam sprongen. De politie was in de directe buurt van de feestlocatie. Dat kwam omdat er rond half twaalf, een kwartier voor de schietpartij, klachten waren over fout geparkeerde wagens langs de snelweg. De schutter is voorlopig spoorloos en het leek gisteren niet vanzelfsprekend dat hij snel zou worden gevat. Twintig getuigen gaven namelijk erg uiteenlopende persoonsbeschrijvingen van de dader. Op en rond de locatie waren bovendien geen camera's. Het lijkt erop dat de schutter langs een achterdeur binnenkwam, met zijn handwapen één persoon gericht neerschoot en daarna in het wilde weg begon te schieten.

