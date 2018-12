Twee doden bij ongeval op E40 03 december 2018

Bij een zwaar verkeersongeval op de E40 in het West-Vlaamse Mannekensvere zijn gisteravond twee mensen overleden. Even voor 19 uur zou de chauffeur van de wagen tegen een brugpijler zijn gereden, waarop zijn auto begon te tollen en in de middenberm belandde. Het ongeval gebeurde ter hoogte van de snelwegparking in Mannekensvere in de richting van Calais. Hoe het ongeluk precies kon gebeuren, is nog onduidelijk. De brandweer kwam ter plaatse om de twee inzittenden te bevrijden. De chauffeur was echter op slag dood. Zijn passagier, een vrouw, bezweek aan haar verwondingen in de ambulance. Door het ongeval was in beide rijrichtingen de linkerrijstrook versperd. Het parket stuurde een verkeersdeskundige naar de plaats van de feiten. (MMB)

