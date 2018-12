Twee doden bij auto-ongeval in Deurne 10 december 2018

00u00 0

Bij een verkeersongeval in Deurne zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag twee mensen om het leven gekomen. Een auto met drie inzittenden botste om een nog onbekende reden tegen een reling. Het trio kwam van een openingsfeestje van een café in Schoten. Ter hoogte van het viaduct van de E313 verloor de bestuurder de controle over het stuur. De wagen raakte de hoge stoeprand, ging over de kop en belandde tegen een reling die de weg van het fietspad scheidt. De chauffeur overleed ter plaatse. Een tweede inzittende, een man van 29, werd in levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht en bezweek aan zijn verwondingen. De andere passagier, een 30-jarige vrouw, ligt zwaargewond in het ziekenhuis. Een verkeersdeskundige kwam ter plaatse om het ongeval te onderzoeken. (BSB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN