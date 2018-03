Twee dodelijke ongevallen op zelfde weg 15 maart 2018

In het Limburgse Zonhoven zijn gisteren twéé dodelijke ongevallen gebeurd op dezelfde dag. Omstreeks 3 uur 's nachts kwam een dertigjarige bestuurder om het leven toen hij op de Omleidingsweg met zijn auto tegen een geparkeerde foorwagen knalde. Door de klap zat zijn auto deels onder de truck. Amper vijftien uur later stierf een 29-jarige motorrijder toen hij enkele kilometers verderop in de flank van een overstekende auto reed.