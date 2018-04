Twee dagen hoorzittingen over F-16's 18 april 2018

De langverwachte hoorzittingen met legerbazen over de vervanging van de F-16's zullen gespreid over twee dagen plaatsvinden. Dat is de Kamercommissie Defensie overeengekomen, na een lang debat over de regeling der werkzaamheden. Niet minder dan 27 genodigden bevestigden hun aanwezigheid, onder wie vertegenwoordigers van vliegtuigbouwer Lockheed Martin. Volgens Wouter De Vriendt (Groen) dreigde de totale chaos. Zo werd in de ontwerpagenda anderhalf uur voorzien voor zeven officieren. "Dat komt neer op 13 minuten per spreker, waarin wij ook vragen moeten stellen", rekende De Vriendt voor. Uiteindelijk werd beslist de hoorzittingen over twee dagen te spreiden. (DDW)