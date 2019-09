Twee cold cases opgelost: glazenwasser pleegde niet één, maar twee moorden PLE

14 september 2019

00u00 0 De Krant Een mislukte inbraak bij zijn vroegere werkgever: dat heeft ervoor gezorgd dat een glazenwasser uit Deurne ontmaskerd is als dader van een moord in 1997. Stephaan D.L. (55) biechtte vorig jaar al een bijna identieke moord uit 1992 op en zit sindsdien in de cel. "Dit seksueel roofdier heeft 26 jaar rondgezworven. Wie weet wat er nog bovenkomt?"

"Al 22 jaar piekert onze familie zich suf over wie Eve in haar appartement op de Antwerpse Luchtbal verkracht, gewurgd en 12 messteken toegebracht heeft." Dat zegt Pascale Poppe, zus van het slachtoffer. "Van die Stephaan D.L. had ik nog nooit gehoord en ook mijn zus zou hem niet gekend hebben."

D.L. zit sinds oktober vorig jaar in de gevangenis. Toen werd hij al ontmaskerd als de moordenaar van Ariane Mazijn, een 30-jarige vrouw die in 1992 net als Eve Poppe dood werd aangetroffen in haar flat in Antwerpen. De twee zaken zijn bijna identiek. Zowel Ariane als Eve was een toevallig slachtoffer, omdat de dader als glazenwasser in hun buurt aan het werk was. En hij sloeg in beide gevallen op dezelfde manier toe.

Meer dan 20 jaar heeft Stephaan D.L. zijn gruweldaden geheim kunnen houden. Al die tijd was hij voor de buitenwereld een gezapige man die ramen bleef wassen en in zijn vrije tijd vogelpik speelde. Hij vond een nieuwe liefde en twee jaar geleden deelde hij fier huwelijksfoto's van zijn dochter op sociale media.

DNA

Toen D.L. in 2015 tot een voorwaardelijke straf veroordeeld werd voor een mislukte inbraak bij zijn ex-werkgever in Olen, werd zijn erfelijk materiaal aan de databank van onopgeloste misdaden toegevoegd. Met de onwaarschijnlijke doorbraak in niet één, maar twee 'cold cases' tot gevolg.

De man was in 1985 en '87 al veroordeeld voor aanranding van de eerbaarheid. De nabestaanden van Poppe vrezen dat hij misschien nóg toegeslagen heeft. Het Antwerpse parket geeft aan dat zijn DNA alleszins wordt vergeleken met profielen in andere onopgeloste zaken. "Eindelijk kunnen we nu een zerk op het graf van Eve plaatsen. Nog altijd staat er enkel een kruisje, om de mogelijkheid van een opgraving open te houden omdat de dader nog altijd niet gevonden was.”