Twee CO-doden in Gent in minder dan 24 uur 21 januari 2019

00u00 0

In Gent zijn het voorbije weekend twee personen om het leven gekomen door CO-vergiftiging. Het eerste slachtoffer, een vrouw van 26-jaar oud, werd zaterdagmiddag levenloos in haar woning aangetroffen. Eén dag later stierf ook een 69-jarige vrouw nadat ze bevangen raakte door het geurloze gas.

