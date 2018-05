Twee cipiers aangevallen met scheermesje in Leuven 30 mei 2018

In de Leuvense hulpgevangenis zijn twee cipiers neergestoken. Maandag had een gedetineerde hen naar z'n cel geroepen, waar hij hen meteen aanviel met een scheermesje. Eén slachtoffer werd geraakt in de kuit en de kaak, de andere aan het oor. Beiden werden naar het ziekenhuis gebracht. Hun verwondingen bleken niet al te ernstig. De dader heeft al in verscheidene instellingen gezeten en veroorzaakte ook daar regelmatig problemen.