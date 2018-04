Twee Cercle-spelers samen voor rechter 12 april 2018

De Brugse politierechter moest gisteren twee Cercle-spelers tegelijk ontvangen. Bennedine Mehdi (22), een huurling van Monaco, leende in april vorig jaar de auto van zijn ploegmaat Guillaume De Schryver (21) om wat spullen op te halen in het centrum van Brugge. Die laatste kreeg veel spijt van zijn vriendendienst toen bij een controle bleek dat Mehdi geen rijbewijs had. De huurling kreeg 2.080 euro boete en zes maanden rijverbod, De Schryver kwam ervan af met een boete van 800 euro met uitstel. (MMB)