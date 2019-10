Exclusief voor abonnees Twee burgemeesters willen roer van CD&V overnemen 17 oktober 2019

De race naar het voorzitterschap van CD&V is geopend. Vincent Van Peteghem (38), burgemeester van De Pinte, en Katrien Partyka (46), burgemeester van Tienen, hopen straks Wouter Beke op te volgen. Beide Vlaams Parlementsleden zijn vurige verdedigers van CD&V als centrumpartij. "We moeten récht in de goal sjotten, maar die goal moet wel in het midden blijven staan", zegt Van Peteghem. Zijn kandidatuur werd verwacht, die van Partyka komt als een verrassing. (IVDE/ARA)

