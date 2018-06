Twee broers op kieslijst bij totaal andere partijen 06 juni 2018

De familie De Swaef uit het Antwerpse Schoten staat bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober voor een moeilijke keuze. Want huidig gemeenteraadslid Eric De Swaef (65) krijgt de derde plaats op de lijst van Groen, terwijl z'n jongere broer Paul (52) voor het eerst opkomt voor... de N-VA. "Ik ben trots dat hij zich durft te engageren, ook al is het bij een totaal andere partij", zegt Eric. "Hij kan een aanwinst worden voor de lokale politiek." De nieuwbakken Vlaams-nationalist vreest niet dat familiefeesten voortaan op ruzies zullen uitdraaien. "Er wordt weleens over dat onderwerp gesproken, maar altijd op een respectvolle manier. Onze ouders zijn overigens jammer genoeg overleden - zij zullen dus niet voor de keuze gesteld worden." Áls beide broers verkozen worden, dan mogen ze volgens het gemeentedecreet niet samen zetelen. Wettelijk gezien krijgt dan de persoon met de meeste stemmen de voorkeur, maar het is ook mogelijk om je zitje vrijwillig af te staan. (KDC)

