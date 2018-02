Twee brieven Jack the Ripper nep Ook al 'fake news' in 1888 02 februari 2018

Nepnieuws blijkt van alle tijden: ten minste twee brieven die de politie in 1888 ontving van Jack the Ripper, werden in werkelijkheid geschreven door een journalist die hiermee het vuur over de seriemoorden warm wilde houden om kranten te kunnen verkopen.

