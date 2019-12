Exclusief voor abonnees Twee brandweerlieden omgekomen bij Australische bosbranden 21 december 2019

00u00 0

In Australië zijn twee vrijwillige brandweermannen omgekomen terwijl ze een bosbrand bestreden zo'n 90 kilometer ten zuidwesten van Sydney. De slachtoffers reden donderdagnacht met hun brandweerauto tegen een boom in de buurt van de gemeente Buxton, waarna hun voertuig van de weg geraakte. De bestuurder en een passagier die vooraan zat, stierven ter plaatse. Drie andere brandweerlieden raakten gewond. In de deelstaat New South Wales zijn momenteel meer dan 1.700 brandweerlieden in de weer om een honderdtal bosbranden te blussen. Donderdag alleen al werden in de regio waar de twee brandweermannen stierven nog eens veertig huizen vernield. In het gebied liepen diezelfde dag overigens ook drie brandweermannen brandwonden op toen hun brandweerwagen als gevolg van een bosbrand vuur vatte. Twee andere spuitgasten moesten worden verzorgd nadat ze te veel rook hadden ingeademd.

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Krijg onbeperkt toegang Lees alle artikels via de site en app

✓ Lees 4 weken gratis Nadien slechts €6,95 per 4 weken

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis