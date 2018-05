Twee bonden verwerpen nieuwe cao bij KBC 30 mei 2018

Zowel de liberale als de socialistische vakbond hebben bij KBC een voorakkoord over flexibiliteit en werkzekerheid verworpen. In het voorakkoord krijgen de werknemers werkzekerheid tot eind 2019 in ruil voor meer flexibiliteit. Maar vakbondsman Maarten Dedeyne (ACLVB) vindt dat de bankverzekeraar een stap te ver gaat. "De pseudo-werkzekerheidsgarantie, die slechts van toepassing is voor anderhalf jaar, weegt niet op tegen de verregaande flexibiliteit die KBC in de toekomst wil bekomen. Sterker nog, deze tekst staat vol maatregelen om mensen te laten afvloeien. We spreken hier dus eerder over een verdoken afvloeiingsplan dan over een werkzekerheidsgarantie." LBC-vakbondsman Dirk De Backere ziet echter weinig reden om de tekst te verwerpen. "Er zit toch wel genoeg muziek in", klinkt het, met akkoorden rond bijvoorbeeld glijdende uren, compensaties voor flexibel werk en eindeloopbaan. Nu rijst de vraag: volstaat de handtekening van één vakbond om de cao goed te keuren of niet? Ook daarover is er discussie tussen de bonden.

