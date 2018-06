Twee bommen ontploft bij kraak ING-kantoor 05 juni 2018

Vier gemaskerde en gewapende mannen hebben gisterochtend twee bommen laten ontploffen in een ING-filiaal in het Limburgse Kinrooi. De buit bedraagt rond de 400.000 euro. Buren werden kort voor vier uur opgeschrikt door enkele luide knallen en verwittigden de politie. Toen die en ontmijningsdienst DOVO ter plaatse kwamen, waren de krakers al weggescheurd met hun buit. Volgens het parket gebruikte de bende explosieven om de geldautomaten open te breken. De schade in het kantoor is groot, maar aangrenzende huizen bleven gespaard. (RTZ)