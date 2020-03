Exclusief voor abonnees Twee boksers besmet: IOC onder vuur 27 maart 2020

Het Internationaal Olympisch Comité (IOC) ligt onder vuur omdat het twee weken geleden het olympisch kwalificatietoernooi boksen nog liet doorgaan in Londen. Twee Turkse boksers en hun trainer raakten daar besmet met het coronavirus. Delfine Persoon was daar ook aanwezig. Eyup Gozgec, voorzitter van de Turkse boksbond: "Ik ben verbluft dat de Task Force van het IOC en de Britse overheid er hun toestemming voor gaven, hoewel de meeste sporten toen al stillagen. Het was onverantwoord." In de Copper Box Arena in Londen waren 350 boksers uit 40 landen aanwezig. Pas na drie dagen werd het stopgezet. (VH)