Twee boetes per minuut op Turnhoutsebaan 23 januari 2018

527 verkeersboetes in amper vier uur of meer dan twee per minuut: dat is het indrukwekkende resultaat van een verkeerscontrole door 32 inspecteurs op de Turnhoutsebaan in Borgerhout. 79 chauffeurs vlogen zaterdag op de bon omdat ze afsloegen op een plaats waar dat verboden is. 70 werden betrapt op gsm'en achter het stuur. Daarnaast werden 47 dubbelparkeerders beboet op de Turnhoutsebaan zelf en nog eens 86 in de omgeving. Alle overtreders kregen een boete met onmiddellijke inning. Een auto en een bedrag van 1.515 euro werden in beslag genomen. Twee personen werden ook gerechtelijk gearresteerd. (PLA)