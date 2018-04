Twee blokjes Galak voor één 28 april 2018

00u00 0

Wie Galak zegt, zegt witte chocolade. Waar onze smaakpapillen de Popri (met rijst) al van kinds af toejuichen als een klassieker, konden ze de nieuwe Galak Praliné maar matig smaken. Haast letterlijk: met 53% hazelnootpastavulling wordt de 47% witte chocolade overdonderd. Voor de 'bite' moet je niet toehappen, voor een snelle verzadiging des te meer. Al na twee blokjes (of de helft van één reep) hadden wij er genoeg van. Misschien daarom dat op de verpakking '1 portie = 2 blokjes' prijkt. Beetje vreemd wel, want je wikkel is natuurlijk wel geopend. (StV)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN