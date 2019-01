Twee blauwhelmen gedood door landmijn in Mali 26 januari 2019

In het West-Afrikaanse Mali zijn twee soldaten van de VN-vredesmacht om het leven gekomen toen hun voertuig op een landmijn reed. Hun nationaliteit is nog niet officieel bekendgemaakt, maar volgens het Franse persagentschap AFP waren ze afkomstig uit Sri Lanka. Bij het incident geraakten ook meerdere VN-soldaten gewond, van wie één ernstig. De blauwhelmen zijn in Mali aanwezig sinds 2013, toen een mengeling van rebellen en jihadisten de hele noordelijke helft van het land veroverd had. De VN telt er zo'n 12.500 soldaten en agenten, van wie er de voorbije jaren al 160 omkwamen. Ook het Belgische leger is aanwezig in Mali. De Belgische generaal-majoor Jean-Paul Deconinck stond tot eind oktober aan het hoofd van de vredesmacht.

HLN