Twee Belgische weeskinderen in Koerdisch gevangenenkamp 01 februari 2019

In een Koerdisch gevangenenkamp in het noorden van Syrië verblijven sinds kort twee Belgische weeskinderen. Het zou gaan om een meisje van vijf en haar broertje van vier, van wie de vader al geruime tijd geleden is gestorven en de moeder zopas overleed. Buitenlandse Zaken wil zich niet uitlaten over de mogelijkheid om de kinderen naar ons land terug te halen. In december 2017 besliste de federale regering dat kinderen van IS-strijders jonger dan 10 jaar naar België kunnen terugkeren als ze gelokaliseerd zijn en als er een bewijs is van biologische verwantschap met een levende Belgische ouder.