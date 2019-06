Exclusief voor abonnees Twee Belgische duo's naar Continental Cup 22 juni 2019

beachvolley

Twee Belgische beachvolleyteams nemen dit weekend deel aan de Continental Cup. Deze internationale competitie kent drie fasen. Het eerste deel wordt in Georgië afgewerkt en België - vertegenwoordigd door Koekelkoren-Van Walle en Colson-Deroey - speelt in Batumi tegen teams uit Slovakije, Hongarije en Georgië. Volgend jaar in mei volgt de tweede fase en in juni 2020 zijn de finales in Nederland. De winnaars zijn gekwalificeerd voor de Spelen van Tokio 2020.