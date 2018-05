Twee Belgen crashen met vliegtuigje in Catalonië 17 mei 2018

00u00 0

Twee Belgen zijn in Catalonië omgekomen bij een crash met een licht vliegtuigje. De vaatchirurg Philippe Gutwirth (64) en de gepensioneerde Joseph Gilman (73) deden gisterochtend naar verluidt landingsoefeningen op het kleine luchthaventje La Seu d'Urgell toen hun toestel met de neus naast de landingsbaan crashte. Een trucker die het wrak zag liggen, belde rond 11 uur de hulpdiensten. De slachtoffers overleden in het toestel aan hun verwondingen. Ze woonden allebei in Andorra. Chirurg Gutwirth had 38 jaar een dokterspraktijk in ons land voor hij ginds een kliniek startte. (SRB)

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN